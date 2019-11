Grootscheepse controleactie in regio Veurne

In de politiezone Spoorkin, de streek rond Veurne, is er een hele dag een grote controleactie. Verschillende politie- en overheidsdiensten werken daar aan mee.

De actie is niet toevallig in Veurne, zegt de politie: Door de ligging langs de autosnelweg richting Frankrijk en met een op- en afrittencomplex op twee locaties is de stad een knooppunt voor zwaar vervoer. Per dag passeren er tussen de 3000 en 5000 vrachtwagens over het grondgebied. “Door overlast van foutparkeerders, lawaaihinder en verkeersdrukte is er een maatschappelijk draagvlak voor een controleactie op zwaar vervoer” zegt commissaris Toon Fonteyne. (lees verder onder de foto)

Aan de actie werken behalve de lokale politie ook de milieu-inspectie, de Vlaamse belastingdienst en de douane mee. En ook het mobiel afhandelingsteam transmigratie van de federale politie. Want dat is een problematiek waar de regio vaak mee te maken heeft. Er zijn ook alcoholcontroles.

Met de grote politieactie wil de politiezone Spoorkin ook het idee dat er straffeloosheid heerst uit de wereld helpen.