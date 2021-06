Grootscheepse politieactie naar mensensmokkel met bootjes

De actie was specifiek gericht op ‘small boats’, kleine bootjes die door smokkelaars gebruikt worden om transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Sinds 2019 is het aantreffen van migranten in bootjes op de Noordzee meer dan verviervoudigd. In 2020 ging het om gemiddeld 751 personen per maand. De bedoeling was om dergelijke bootjes te onderscheppen vooraleer er mensen aan boord gingen. Ze zijn immers niet geschikt voor de levensgevaarlijke overtocht van 30 tot 70 kilometer van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk.

Op zee, in duinen, op invalswegen en vanuit de lucht

Het merendeel van de bootjes vertrekt vanuit Frankrijk, maar het fenomeen neemt de laatste weken ook in België toe. De boten worden meestal niet aan de Belgische of Franse kust gekocht, maar in het binnenland of in Nederland of Duitsland. Ook reddingsvesten worden in winkels verder weg van de kust aangekocht. Ook worden meer en meer gammele bootjes gestolen en onderdelen zoals motoren, roeispanen of 12V-batterijen. Dat gebeurde de laatste weken en maanden ook op het IJzerbekken.

De controle-actie gebeurde niet alleen aan de kust, maar ook op de (snel)wegen ernaartoe. Er werd gecontroleerd op autosnelwegen en lokale invalswegen, in de duinen, op zee en vanuit de lucht.