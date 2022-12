Grootste BMX parcours van Europa opent in Middelkerke

Sportpark Krokodiel in Middelkerke is officieel geopend. Naast de klassieke infrastructuur zoals een zwembad en een sporthal, is vooral het BMX parcours de grootste blikvanger.

Het BMX parcours is zonder meer het spectaculairste onderdeel van nieuwe Urban Sports Park in Middelkerke. Het parcours is het grootste van Europa en dat trekt BMX’ers van alle uithoeken van ons land aan. In de toekomst zullen er zelfs internationale kampioenschappen gereden worden. Middelkerke zet zich zo op de Europese kaart van de Urban Sports.

Naast het fietsparcours zijn nu ook de sporthal, de padelvelden en het fitnesscentrum in gebruik genomen. Het zwembad werd vorig jaar al geopend. Het hele complex kost zo’n 30 miljoen euro, waarvan er wel een deel betaald wordt door een privépartner.