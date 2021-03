Grootste industriële windpark op land is operationeel

De elf nieuwe windturbines die geplaatst zijn op de terreinen van International Car Operators (ICO) in Zeebrugge zijn operationeel.

Ze wekken 110 GWh hernieuwbare energie per jaar op, wat overeenkomt met het verbruik van ongeveer 30.000 gezinnen. De energieproductie zal onder meer gebruikt worden voor 308 elektrische laadpunten die door ENGIE geïnstalleerd werden. Op die manier kunnen wekelijks 20.000 elektrische voertuigen met groene stroom opgeladen worden.

Walstroom

Ook ICO kan door de windturbines zichzelf van groene stroom voorzien. Op termijn kunnen de 11 windturbines ook ‘walstroom’ creëren. Dat is een principe waarbij aangemeerde schepen gebruik maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de kade. Op die manier moeten ze geen dieselmotoren laten draaien in de haven, wat milieu- en geluidshinder beperkt.

In samenwerking met ENGIE en de Haven van Zeebrugge is het windmolenpark het grootste industriële onshore windpark in Vlaanderen.