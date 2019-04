Grootste modelspoorbaan van het land in Zwevegem

Modelspoorclub Locomatic heeft de grootste modelspoorbaan van het land, met meer dan 1 kilometer sporen, voorgesteld. Dat gebeurde tijdens hun opendeurdag in ontmoetingscentrum De Brug in Zwevegem.

Een tafel van 44 meter met 1,1 kilometer sporen, 45 automatisch gestuurde wissels en een compleet diorama met bergtunnels, bruggen, stations en dorpen. De hele computersturing en de indeling van de circuits in blokken is een veilig systeem voor de treinen. "Ook modeltreinen mogen natuurlijk niet ontsporen of op elkaar inrijden", klinkt het.

Opvallend is ook dat er meer en meer jongeren hun weg vinden naar de modelclub.