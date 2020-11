Grootste overzeese partij coke ooit kwam in Zeebrugge aan

De ontdekking werd gedaan in de haven van Antwerpen. De gigantische partij drugs zat verstopt in containers tussen schroot. (Lees verder onder de foto van de federale overheidsdiensten)

Schip kwam in Zeebrugge aan

Intussen is bekendgeraakt dat de cocaïne met een zeeschip vanuit

Guyana

aangekomen was in Zeebrugge, vanwaar de drugs via de binnenvaart in Antwerpen zijn beland. Eindbestemming was een bedrijf, net over de grens in Nederland. De lading is in Zeebrugge niet gecontroleerd door de douane omdat de container op de wal geplaatst werd en dan weer vertrok via een binnenschip. De drugstrafikanten wisten dus perfect hoe ze controles konden vermijden. "

De binnenvaart wordt meestal gebruikt voor niet-dringend transport. Over dringende transporten is er meer argwaan. De smokkelaars hebben gedacht: schroot en niet-dringend transport, ze zullen dit niet als verdacht beschouwen. Dankzij een groter gerechtelijk onderzoek kon deze container toch onderschept worden", zegt burgemeester en havenvoorzitter Dirk De fauw.

Straatwaarde

En zo ging er maar liefst 11,5 ton zuivere cocaïne van Zeebrugge naar Antwerpen. De drugs zijn verpakt in afzonderlijke pakketten. Alles samen is de lading 450 miljoen euro waard. Na versnijding verdubbelt de straatwaarde nog eens.

In het kader van het onderzoek zijn er al 22 verdachten aangehouden.