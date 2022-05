Op de voormalige Aviflora-site in Ingelmunster moet het grootste padelcomplex van de Benelux komen. Ingelmunster start het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning.

Ondernemers willen bijna 20 velden aanleggen, waarvan zes in open lucht. Je zal er ook kunnen bowlen en petanquen. Padel is een mix tussen tennis en squash. 't Is een populaire sport, maar het kan soms ook voor wat geluidsoverlast en hinder zorgen voor de buurt.

Tot 4 juni kunnen buurtbewoners mogelijke bezwaren indienen. "Ik zou hier alleszins niet graag hebben dat er hier een muur komt tot aan de elektriciteitsdraden", zegt een buurtbewoonster.