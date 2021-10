In het vliegtuig is er plaats voor een 20-tal passagiers, en die kunnen beschikken over een slaapgedeelte, een vergaderruimte en een plaats om te eten. Je kunt het beschouwen als een vliegend appartement. De privéjet - vooral voor zakenvluchten - wordt gebouwd door Bombardier in Canada, en het bedrijf besliste om het even te stallen in Wevelgem, om het te tonen aan potentiële klanten. Kostprijs: 73 miljoen dollar of zo'n 63 miljoen euro.