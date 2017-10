Grootste risicomatch van het jaar in Brugge

Er worden zowat 800 agenten ingezet want de match wordt als zeer risicovol beschouwd en de schrik voor rellen zit er dus goed in. Beide clubs hebben elkaar in ruim tien jaar niet meer getroffen en hebben een zware aanhang. Antwerp promoveerde dit jaar pas weer naar eerste klasse. Eerder dit seizoen lieten hooligans van Antwerp zich nog van hun mooiste kant zien toen ze een supportersbus van Beerschot aanvielen. In de cafés rond het stadion mag er alvast geen drank worden geschonken in echte glazen. De politie wil vermijden dat fans van Antwerp plaats nemen tussen de Club-supporters.

The Locals 78

De grootste supportersclub van blauwzwart The Locals 78 roept de fans op om het conflict niet op te zoeken. "De politie wil geen provocatie, maar mijn indruk is nog altijd dat voetbal een beleving is. Provocatie hoort daar ook bij", zegt Frederik Van Eenoo "Zo lang dat dit binnen de perken blijft. Eens heen en weer roepen of de middelvinger opsteken, moet kunnen. Maar een fysieke confrontatie hoort niet thuis in een stadion".

Club Brugge staat in de stand momenteel aan de leiding, Antwerp staat op plaats drie.