Grootste skeelernetwerk van Europa geopend in Roeselare

In Roeselare is een groot skeelernetwerk geopend, het grootste van Europa. Het gaat in totaal om meer dan 450 km aan routes, volledig bewegwijzerd over 16 gemeenten in die regio. Bedoeling is om meer mensen te doen buitensporten en zo de mooiste plekjes leren ontdekken. Op de opening waren onder...

De eerste meters van het nieuwe skeelernetwerk Midwest zijn officieel ingereden. In totaal zijn er 37 lokale lussen van alles samen meer dan 450 kilometer, het langste van Europa. Minister van Sport Ben Weyts kreeg zelf ook een inwijding in het skeeleren: "Het was inderdaad mijn eerste keer en zo van die evenwichtssporten, dat is niet bepaald mijn ding. Maar goed. Dit is een buitensport bij uitstek. Op goed asfalt. De investeringskost is heel beperkt. En dus kunnen wij erin slagen om de mensen tot bewegen en sporten te brengen. Op een laagdrempelige manier" Ook ex-wereldkampioene skeeleren Sandrine Tas is enthousiast: "Ik vind het echt een heel mooi initiatief dat een boost kan geven aan onze skeelersport. Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk is om een mooie plek te vinden om te leren skeeleren. Het is wel belangrijk dat de ondergrond goed is. En dat het veilig is. Dit is echt een meerwaarde voor onze sport."

Steden en gemeente opnieuw ontdekken

Bovendien is elke route netjes bewegwijzerd. Voor het project werken de 16 Midwest-gemeenten uit het hart van de provincie samen. Burgemeester van Ingelmunster Kurt Windels juicht het project toe: "We hadden al uitgebreide routes voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. En nu komt dat skeeleren erbij. Nu kunnen de mensen op andere manier onze gemeenten en steden leren kennen."