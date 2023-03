"Grootste tegenstander wordt Delfine zelf": Persoon op weg naar kamp tegen Zuid-Koreaanse topbokster

"Ik reken op een vol huis in Torhout": Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere willen in de aanloop naar de kamp tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin eind mei niets aan het toeval overlaten.

"Bo Mi Re Shin is geen doetje. Een harde bokster met een stevig palmares. Het zal er voor Delfine op aan komen niet met haar gewone boksstijl uit te pakken", zegt coach Tampere. "De Zuid-Koreaanse bokst altijd vooruit. Delfine moet daar niet in meegaan en technisch boksen."

Laatste kamp?

"Eigenlijk zal Delfine zelf haar grootste tegenstander zijn. Ze mag zeker niet meegaan in het gevecht, ze moet haar karakter opzij zetten en het rustig aanpakken. Ze heeft voldoende kwaliteiten om dat te doen en deze kamp te winnen. Onze tegenstander is wel al driemaal WBC internationaal kampioen geworden. Ze staat ook niets voor niets derde op de wereldranglijst, waarop Delfine haar wel net voorafgaat natuurlijk." Of het haar laatste kamp wordt zal afhangen van het resultaat, zegt Persoon. "Ik reken alvast op een vol huis in Torhout."

Gloednieuwe bokszaal

Na haar carrière wil Delfine Persoon haar kennis doorgeven aan een volgende generatie Belgische boksers. Ze zal dat kunnen doen in een gloednieuwe bokszaal die in Gits in opbouw is. "De jeugd zal daar een degelijke opleiding krijgen en we kunnen er ook kleinere meetings organiseren", zegt Persoon. (lees verder onder de video)