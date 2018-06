Grootste WK-dorp staat in Brugge

Op heel wat plaatsen, ook in onze provincie, brengen ze alles in gereedheid voor de eerste match van de Rode Duivels.

Om vijf uur vanavond is dat, tegen Panama. Het grootste openluchtscherm in West-Vlaanderen staat straks in Brugge, op het Beursplein, waar ze duizenden supporters verwachten. Er worden 240 biervaten aangerukt, er zijn 2.500 kg frieten voorzien en er staan 100 toiletten.