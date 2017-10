De politiezone Vlas, dat is Kortrijk, Kuurne en Lendelede, hield vandaag een grootschalige actie tegen inbraken.

Meer dan 70 manschappen werden ingezet. Die controleerden op 8 plaatsen voertuigen. Het moment is bewust gekozen nu het ’s avonds vroeger donker is. Van het weekend gaat trouwens ook het winteruur in. De actie nu moet inbrekers extra afschrikken.