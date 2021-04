Grote brand bij tuinaannemer Warnier in Knokke-Heist

Bij het tuinbedrijf Warnier op het industrieterrein 't Walletje in Westkapelle bij Knokke-Heist is brand uitgebroken.

Een grote zwarte rookpluim is van ver te zien, ook in buurgemeente Blankenberge. De vlammen slaan uit het dak. De brandweer is ter plaatse.

Straks meer