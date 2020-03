In Middelkerke is een cannabisplantage met 1.300 plantjes ontdekt. Drie mannen zijn gearresteerd.

Vanmorgen hebben de federale gerechtelijke politie en brandweer de plantage ontmanteld. De plantage met 1.300 plantjes is ontdekt in een loods in de Spermaliestraat. Het gerecht is met een onderzoek gestart.

Drie arrestaties

Volgens het West-Vlaamse parket zijn drie mannen gearresteerd: een Oostendenaar, een Albanees en een Kosovaar. Ze verschijnen deze namiddag voor de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.