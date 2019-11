Grote cannabisplantage ontdekt in Waregem

In Waregem heeft de politie een grote cannabisplantage ontdekt in de Roterijstraat. Naar schatting staan er zo'n 1.000 plantjes. Vier Bulgaren zijn opgepakt.

De zaak ging maandagmorgen aan het rollen. De politie van de zone Mira voerde een routinecontrole uit op een auto met Nederlandse nummerplaten.

"Aan boord van het voertuig bevonden zich 4 personen met de Bulgaarse nationaliteit. Tijdens de controle vonden de politie-inspecteurs 2 kilogram vers geplukte marihuana aan en bijna 3.000 euro cash geld", zegt de woordvoerder van de politie.

"De politie zag onmiddellijk dat het om een vers geplukte oogst ging. De lokale recherche van de politiezone Mira werd ingezet en samen met de federale gerechtelijke politie leidde het onderzoek naar een professioneel gerunde cannabisplantage in de Roterijstraat in Waregem. De cannabisplanten werden er met behulp van alle nodige apparatuur geteeld."

1.000 planten

In totaal is een 1.000-tal planten in beslag genomen. Nutsmaatschappij Fluvius werd gevorderd om de woning veilig te stellen. De woning is intussen verzegeld.

De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek. De Bulgaren werden opgepakt en worden deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.