Grote hinder verwacht op expresweg (N31) Brugge

Het wegdek wordt in verschillende fases vernieuwd. Ook twee bruggen krijgen een opknapbeurt. In een eerste fase wordt er gewerkt op de weghelft richting kust, tussen de brug over het Waggelwater en de Blankenbergse Steenweg (N371). Zodra de ene weghelft klaar is, starten de werken op de andere.

In het najaar wordt ook gewerkt ter hoogte van de Koningin Astridlaan. Een concrete timing voor die fase is er nog niet. Voor de start van de werken worden eerst lokale putten hersteld op de N31. Dat gebeurt in de nachten van 25 en 26 februari telkens tot 's morgens 6.00 uur. Vanaf 1 maart wordt dus ernstige hinder verwacht omdat het verkeer dan in beide richtingen over één rijstrook moet. Er geldt ook een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

Op- en afritten

Tijdens de eerste fase tot en met mei is er ook hinder aan enkele op- en afritten van de expresweg richting kust. Zo wordt de oprit aan de Oostendse Steenweg (N9) afgesloten. De afrit aan de Oostendse Steenweg en de afrit aan de Blankenbergse Steenweg (N371) richting kust zijn afwisselend afgesloten, een van de twee blijft dus altijd open.

Zeebrugge

Richting de E40 kan het verkeer van alle op- en afritten gebruikmaken. Ook voor vrachtverkeer naar de haven van Zeebrugge wordt hinder verwacht. Voor wie van de E40 richting Zeebrugge rijdt, wordt in een omleiding voorzien via Aalter en Maldegem. Volgens de huidige planning duren de werken tot het najaar van 2021.