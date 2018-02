Grote kraanwagen belandt in gracht

In de smalle Kuurnsestraat te Lendelede is zaterdagavond een grote kraanwagen in een gracht gesukkeld. Dat gebeurde ter hoogte van het geboortebos.

Het ongeval gebeurde omstreeks halfacht toen de kraanwagen nog slechts enkele tientallen meter verwijderd was van de hoofdzetel van de firma, die gespecialiseerd is in de bouw van hangars en industriegebouwen. Omdat gevreesd werd voor een geknelde bestuurder, spoedde de brandweer zich ter plaatse, maar de kraanbestuurder kwam er met de schrik vanaf en kon zichzelf uit de cabine bevrijden. Meteen besliste de firma om zelf in te staan voor de takelwerkzaamheden. Tot zondagmorgen werd de landelijke Kuurnsestraat, waar sowieso al éénrichtingsverkeer van toepassing is, voor alle verkeer afgesloten.