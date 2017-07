Grote onvrede bij politiekorps Mira

Het personeel klaagt over een gebrek aan communicatie, een tekort aan personeel en aan goeie infrastructuur. De oppositie in de politieraad vindt het niet kunnen dat de raad dit nog niet wist. Op haar vraag komt er nu een extra politieraad bijeen op 18 juli, maar dan wel achter gesloten deuren.

Onthaaldienst bleef dicht

Het personeel van de politiezone Mira zit verspreidt over te veel gebouwen. Het is maar één van de frustraties die uit een enquête blijken. Vooral ook het personeelstekort zorgt voor groot ongenoegen. Bij de dienst interventie is een kwart met ziekteverlof. "Mensen moeten nu in een periode van 33 dagen 30 shift na elkaar werken", zegt Wesley Huysentruyt, afgevaardigde van de politievakbopnd NSPV. "Ze lopen echt op de toppen van hun tenen". Afgelopen weekend bleef de onthaaldienst nog dicht, omdat het niet anders kon, klinkt het.

De enquête dateert al van eind vorig jaar. In maart kreeg enkel het korps zelf de resultaten te horen. "Men doet alsof ik dat in de doofpot wou steken, maar dat is niet zo", zegt korpschef Jean-Pierre Coudenys. "Ik wou niet enkel de enquête met problemen voorleggen maar direct ook met oplossingen komen zodat we op een betere manier konden starten.