De mondmaskers worden verdeeld via de lokale apotheken. Ook in Gistel zijn de mondmaskers beschikbaar. Die worden massaal opgehaald, eerst door de oudste inwoners. Daarna volgt de rest. 90 procent van alle klanten komen de filters en federale mondmaskers ophalen. De apothekers zijn verrast over de opkomst, want intussen hebben veel mensen zelf een mondmasker gemaakt of gekocht.