Grote politiecontrole in Brugge tegen onrust in uitgaansbuurt

Na verschillende recente incidenten in de uitgaansbuurt van Brugge hield de politie vrijdagnacht een grootschalige controleactie. De politie zorgde voor een groot aantal agenten in en rond de populaire uitgaansplaatsen. Daarmee willen de burgemeester en de politie een duidelijk signaal geven...

Politie en de burgemeester zijn de onrust in de uitgaansbuurt van Brugge beu. Om aan te tonen dat geweld tijdens het uitgaan niet wordt geduld voerde de politie vrijdagnacht onder andere controle in de Kuipersstraat. De straat werd enkele uren afgezet terwijl heel wat aanwezigen in en buiten de populaire horecazaken werden gecontroleerd.

De laatste tijd krijgt de politie geregeld oproepen over schermutselingen en vechtpartijen in de buurt. Het zou niet alleen gaan om Bruggelingen , maar ook om bezoekers van verderop die in de stad voor een gespannen sfeer komen zorgen.