In Oostende is gisteravond een massale klopjacht gehouden naar een voortvluchtige man die verdacht wordt van een moordpoging op de nieuwe vriend van zijn ex afgelopen weekend.

Zondagavond trok hij naar haar woning in Bredene en schoot hij haar vriend in de schouder. Ook de vrouw geraakte gewond. Sindsdien is hij op de vlucht. De politie sloot het provinciaal domein Raversijde hermetisch af en kamde de duinen uit. Bij de zoekactie was ook een politieheli betrokken. De gezochte man heeft in het verleden al verschillende carjackings en overvallen gepleegd en is een "zware jongen".