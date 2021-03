Grote protestactie in Anzegem tegen de ringweg

Landbouwers in Anzegem protesteren tegen de aanleg van een omleidingsweg rond de gemeente. Door de aanleg van deze ringweg wordt de landbouw zwaar getroffen. Een 70-tal tractoren reden met spandoeken en vlaggen door het centrum.

Tot 2 april mogen er nog bezwaarschriften ingediend worden tegen de plannen. Daarom wilden de landbouwers uit Anzegem nog eens alles uit de kast halen om deze ring tegen te houden. Ze beseffen wel dat er iets moet gebeuren in het centrum van Anzegem tegen het zware verkeer. De landbouwers vinden dat er genoeg alternatieven zijn, zoals een traject-controle of de parkeerplaatsen op straat verwijderen en parkeerhavens maken in de Kerkstraat.

Landbouwgrond en natuur beschermen

Door de komst van de ring verdwijnt veel landbouwgrond en mooie natuur. De boeren hebben tot op heden nog geen duidelijkheid wat de compensatie zou zijn voor de ring. Ze vrezen voor hun toekomst als ze hun gronden moeten laten inpalmen voor een ringweg.

Protestactie

Rond 9u45 trokken de landbouwers met veel slogans en spandoeken door het centrum van Anzegem. Met de aanwezigheid van ongeveer 70 tractoren proberen ze een heel duidelijk signaal te geven.