Grote rampoefening nuttig voor brandweer

De brandweer van Avelgem kreeg gisteravond een rampoefening met enkele onverwachte wendingen voorgeschoteld op een brandstoffendepot in Bossuit. Op basis van de evaluatie kan een interventieplan opgemaakt worden voor een eventuele noodsituatie in het bedrijf. Ignace Callens, brandweer Avelgem (zone Fluvia): "De mensen leren het bedrijf en de gevaren van het bedrijf kennen, leren de mogelijkheden ter plaatste kennen om bijvoorbeeld die bluswateropvang te doen en te verhinderen dat het in de riolering terecht komt. Dat zijn heel interessante punten om dat eens gedaan te hebben, mocht dat ooit nodig zijn om dat in de realiteit te doen."