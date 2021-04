Grote ravage na verwoestende brand, bedrijfsleider blijft strijdvaardig

Het vuur smeult nog altijd na bijna 24 uur nadat een verwoestende brand drie bedrijven in de as legde. Een meubelbedrijf, een opslagbedrijf dat ook zonnebanken verkoopt, en een tuinaannemingsbedrijf waar het vuur is ontstaan en waar de vlammen zich razendsnel hebben verspreid. (Lees verder onder de foto)

Oorzaak nog onbekend

Een muur van het opslagbedrijf staat op instorten. De straat blijft intussen afgesloten door de politie en de brandweer blust nog altijd na want door de sterke wind kan het vuur snel weer opflakkeren. Zeker is dat het vuur is ontstaan bij dit tuinbedrijf, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Het parket van West-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld. (Lees verder onder de foto)

"Uit de as herrijzen"

Ondanks de financiële ramp na het inferno blijft tuinaannemer Henk Warnier erg strijdvaardig. "We zullen doorgaan en uit de as herrijzen", klinkt het bij de man wiens bedrijf door de brand verwoest werd. "

We moeten ook", zegt hij, "ik heb 18 mensen die hier werken. We hebben klanten, contracten. Tijdens de lente is er volop werk. Onze loods is weg, maar onze kantoren en privéwoning zijn er nog. En wat belangrijk is: niemand geraakte gewond".

Lees ook: