Grote reddingsactie De Panne na één uur afgeblazen

De hulpdiensten zetten voor de kust van De Panne een grote zoekactie op poten naar een verdwenen surfer. Het bleek even later echter loos alarm.

Vier getuigen trokken aan de alarmbel nadat ze ruim 500 meter verder in zee een surfer in moeilijkheden zagen. De hulpdiensten schoten meteen in actie en gebruikten de grote middelen. De brandweer van Veurne, De Panne, de zeevaartpolitie, de reddingsboot 'Brandaris' en de NH 90 hielpen allemaal bij de reddingsactie.

Ruim een half uur lang zocht de helikopter de kust af, maar van de surfer was geen spoor. Ook de gecontacteerde surfclubs maakten geen melding van een vermiste surfer. Na ongeveer één uur bliezen de hulpdiensten de reddingsactie dan ook af. Het indrukwekkende vertoon lokte heel wat nieuwsgierige wandelaars ter hoogte van de Bortierlaan.