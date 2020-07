Grote reddingsoefening in De Panne

Het scenario voorziet een botsing tussen een kitesurfer en een stevige opblaasbare boot op zee in combinatie met een vermist kind. Daarbij worden heel wat middelen ingezet zoals de heli van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie, de strandreddingsdienst De Panne en de DAB Vloot.

De brandweerzone Westhoek en de lokale politiezone Westkust nemen ook deel aan de oefening kant land, samen met de MUG en ambulance van respectievelijk Veurne en De Panne. Vier alarmcentrales spelen een cruciale rol in de alarmering van die diensten.

Mondmasker en pompje

Tijdens de oefening werd ook het beschermingsmateriaal getest om veilig te kunnen handelen in het kader van het coronavirus. "Wie reanimeert moet nu een mondmasker dragen en een pompje gebruiken dus het is een goede zaak dat dit nog eens werd getest. Over het algemeen verliep de oefening zeer goed. De communicatie tussen de verschillende diensten verliep vlot", aldus Decaluwé.