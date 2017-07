Grote solidariteit na brand in woonblok Ieper

In Ieper is er een grote solidarideitsbeweging ontstaan om de getroffen bewoners van residentie De Sterre te helpen.

Daar ontstond eergisteren brand, er is veel schade. Een vrouw lanceerde een Facebookgroep om hulpgoederen in te zamelen schrijft Het Nieuwsblad. Ze zamelde al tal van kledingstukken in, toiletgerief en huishoudspullen. Ook bedrijven doen hun duit in het zakje.

Een vijftal bewoners werden de afgelopen twee nachten opgevangen in een klooster. Volgens waarnemend burgemeester Jef Verschoore kan ongeveer de helft van de 37 appartementen snel opnieuw bewoond worden. Maar voor zes gezinnen wordt het enkele maanden wachten.