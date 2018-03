Grote strandschoonmaak tijdens Eneco Clean Beach Cup

Bijna de hele kustlijn stond in het teken van de grote strandschoonmaak.

Grootst aantal opruimers

2000 mensen schreven zich dit jaar in voor de Eneco Clean Beach Cup. In totaal gooiden 17 surfclubs uit Knokke-Heist, Zeebrugge, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Bredene, Oostende, Westende, Nieuwpoort, Oostduinkerke en De Panne alles in de strijd om het grootst aantal opruimers binnen te halen.

Vervuiling zee

De wedstrijd is een tegenreactie op de vervuiling van de zee door plastic. Jaarlijks belandt zo’n 12 miljoen ton plastic in zee, maar een deel daarvan spoelt ook weer aan, ook op onze stranden. De Eneco Clean Beach Cup ruimt elk jaar om en bij de 5 ton afval op onze stranden.

Staatssecretaris zit niet stil

“Ik denk dat de kustburgemeesters er al heel veel aan doen om de stranden proper te maken, maar het gaat echt om het gedrag van mensen”, zegt Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD). De staatssecretaris lanceert een actieplan waarbij de industrie, vooral de cosmetica, gevraagd wordt om minder microplastics te gebruiken.