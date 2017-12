Grote tevredenheid over woonzorgcentra

Bewoners van woonzorgcentra in West-Vlaanderen zijn meer tevreden dan elders.

Dat blijkt uit een grootschalige enquête in opdracht van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Werkpunten in heel Vlaanderen zijn de dagbesteding van de bewoners en ook de band met het personeel en de andere ouderen. Dat zijn dus ook werkpunten bij ons, ook al scoren we ook op die vlakken beter dan elders.