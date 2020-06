De stormloop op de grote vakantiewoningen in onze provincie blijft voorlopig nog even uit. De frustratie over de maximumcapaciteit van tien personen zorgt bij de uitbaters voor heel wat frustratie.

West-Vlaanderen telt zo’n 165 grote vakantiewoningen, dat zijn logies voor meer dan tien mensen. Maar die blijven voorlopig nog dicht. Het toerisme komt stilaan weer op gang, maar de grote vakantiewoning hebben nog geen perspectief. De teleurstelling in de sector is groot, want onze toeristische regio’s verliezen veel boekingen aan Nederland, waar 30 mensen in een vakantieverblijf binnen mogen. De uitbaters vragen dan ook om de opgelegde maatregelen te versoepelen.