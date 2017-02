Grote werken aan spoorlijn 69 gestart

Bij het spoor is er momenteel veel werk. Zo rijden van het weekend geen treinen tussen Kortrijk en Menen. Reden is een grondige vernieuwingsoperatie van de spoorlijn Kortrijk-Poperinge.

Het gaat om erg grote werken van in totaal zo’n 16 miljoen euro. Het hele jaar door zal er af en toe geen trein rijden tussen bepaalde stations.

In Wevelgem en in Menen zijn al overwegen gesloten en moet het gewone verkeer omrijden. Ook in Bissegem en Wervik gaan ze straks enkele weken of maanden dicht voor de grote werken aan de spoorlijn Kortrijk-Poperinge. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal enkel tijdens bepaalde weekends ook geen treinverkeer mogelijk zijn en dat vanaf dit weekend dus .

Frédéric Petit, infrabel: "Het hele jaar 2017 zullen er 13 werkweekends zijn waarbij er geen treinen rijden. Dan zal de NMBS een alternatief aanbod inleggen van snelbussen en stopbussen. We gaan dan de spoorlijn Kortrijk- Poperinge grondig vernieuwen. Dat wil zeggen: het moderniseren van de sporen, de dwarsliggers, de ballast. Er worden ook 25 overwegen heraangelegd. Wat dat betreft is het een gigantische operatie om de goeie kwaliteit te behouden."