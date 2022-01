Grote zwemachterstand door sluiting zwembaden

Het is de eerste dag dat recreatieve zwembaden weer open gaan voor publiek. De heropening komt geen dag te vroeg, want de afgelopen twee jaar heeft een hele generatie kinderen niet leren zwemmen.

Het Brigitte Becuezwembad in Oostende heropent vandaag het recreatiebad. Het zwembad werkt uit voorzorg met een aanmeldingssysteem om het aantal bezoekers te beperken, maar er is geen sprake van overrompeling.

Wachtlijst

De voorbije twee jaar heeft een aantal scholen en zeker kleuterklassen de zwemlessen tijdelijk opgeschort. Daardoor hebben heel veel kinderen ook een achterstand opgelopen en kan een generatie kleine kinderen niet zwemmen.

Schepen van sport Oostende Bart Plasschaert: “Het is een uitdaging. Vandaar dat het recreatiebad open doen heel belangrijk is, want ouders kunnen nu met hun kinderen even komen en de eerste watergewenning doormaken en dan de kinderen door te sturen naar een zwemschool. We hebben twee zwemscholen die heel actief zijn, maar er zijn op dit ogenblik honderden wachtenden om te leren zwemmen.”