Group De Brabandere neemt 6 betoncentrales in Noord-Frankrijk over

Group De Brabandere uit Veurne neemt in Noord-Frankrijk zes betoncentrales over van CuBe, het betonbedrijf van Groupe CB. Het gaat om de betoncentrales in Calais, Ferques, Etaples, Lumbres, Wizernes en Hazebrouck.

Pieter De Brabandere, CEO Group De Brabandere: “We groeien zo van 35 miljoen naar 50 miljoen euro omzet. We kijken met veel goesting naar de toekomst nu we onze kennis, ervaring en expertise bundelen. Zo kunnen we onze klanten in Duinkerke en in een groot deel van Nord-Pas-de-Clais nog beter van dienst zijn. Ik ben klaar om, samen met iedereen, van deze overname een succes te maken.”