In Brugge kon je dit weekend een bezoek brengen aan het Gruuthusepaleis. Het middeleeuwse stadspaleis was meer dan drie jaar gesloten voor een grondige renovatie.

De grootste werken zijn nu afgerond en dus gingen de deuren open voor het publiek. Alle schrijnwerk, zoals de deuren en de dakstructuren kregen een opknapbeurt. Ook de vloeren en glas-in-loodramen zijn vernieuwd.

De opening is enkel voor dit weekend, want morgen gaat het Gruuthusepaleis opnieuw voor meer dan een jaar dicht voor de inrichting van het museum. Ook het plein wordt vernieuwd, die werken beginnen in mei. De opening van het museum is voorzien voor 2019.