Gruwelijke foltering en voorbedachtheid: "Die man is levenslang levensgevaarlijk"

Het assisenproces in Brugge, waar Alexander D. terechtstaat voor viervoudige moord, gaat z'n laatste dagen in. De pleidooien zijn achter de rug en de openbare aanklager vordert in zijn rekwisitoor allicht levenslang.

Strafpleiter Kris Vincke, die de moeder en de broer van de vermoorde Maïlys Descamps verdedigt, haalde alles uit de kast om Alexander D. over de ganse lijn schuldig te verklaren. Gisteren nam ook strafpleiter Jef Vermassen de term 'seriemoordenaar' in de mond. Volgens Kris Vincke kan alleen de zwaarste straf van toepassing zijn. Hij spreekt over vier moorden met voorbedachten rade, zowel op de fotograaf uit Merelbeke, op Mailys en op haar twee grootouders. Hij benadrukte dat de beschuldigde uit blinde jaloezie handelde en altijd levensgevaarlijk zal blijven.

Volgens haar advocaat kampt de moeder van Maïlys met een schuldgevoel, onder andere omdat ze ondanks de stalking door D. op reis was vertrokken. "Indien u niet op reis was vertrokken, dan was u er niet meer. Die razende beer achter mij ging zich niet laten tegenhouden door u of door uw zoon van tien jaar." Jasmijn Cappon schakelde zelf haar ouders en een buurman in om poolshoogte te nemen. "Maar u hebt uw ouders niet de dood ingejaagd. Uw telefoontje naar de politie of dat van meneer Sanders heeft ervoor gezorgd dat de doodsstrijd geen acht uur heeft geduurd. Want hij wist dat hij weg moest, omdat de politie op komst was."

Tijdens het proces zit de beschuldigde voortdurend naar de grond te staren. Volgens de burgerlijke partij is die houding slechts een poging om de zwaarste straf te ontlopen. "Het is nog altijd dezelfde. Even gevaarlijk en niet te vertrouwen. Die man is levenslang levensgevaarlijk." Meester Vincke vroeg daarom aan de juryleden om zijn cliënten tegen D. te beschermen.

Gruwelijke foltering

Meester Natalie Aernoudts benadrukte in haar pleidooi dan weer de gruwel van de feiten op Jeroen Verstraete (39). Ze hekelde ook de houding van de beschuldigde. "Men heeft aangekondigd dat hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen, maar ik heb daar helaas nog niet veel van gemerkt", aldus meester Natalie Aernoudts. D. beweerde onder andere dat Maïlys Descamps (18) door de hobbyfotograaf zou zijn verkracht. "Stop ermee om het mes nog wat dieper te duwen en te spuwen op het graf van de slachtoffers. Die mensen verdienen spijt en excuses."

Volgens meester Aernoudts handelde Alexander D. duidelijk met voorbedachten rade. Zo ging hij in de weken en maanden voor de feiten meermaals op verkenning naar de woning van Jeroen Verstraete. Bij de tweede inbraak werd zijn fotomateriaal vernield en werd op meerdere plaatsen in de woning geürineerd. "Last but not least wordt er in het bed van Jeroen een mes geplant ter hoogte van de hartstreek." D. had toen ook enkele dreigende briefjes achtergelaten.

Op 24 juli 2017 trok de beschuldigde opnieuw naar de woning in Sint-Amandsberg. Verstraete werd neergeslagen met een honkbalknuppel, waarna hij zichzelf moest uitkleden en knevelen met tape. Daarna volgde volgens meester Aernoudts een foltering die acht uur duurde. Zo mocht het slachtoffer volgens D. nog kiezen hoe hij wilde sterven. "Hij had op elk ogenblik de kans om van zijn gruwelijk plan af te zien, maar heeft dat niet gedaan. Als toppunt van sadisme fluistert hij de stervende Jeroen in het oor: ik ben hier."