Gruwelijke oudermoord in Menen

De feiten deden zich voor in het ouderlijke huis in de Krokussenlaan in Menen. Het lichaam van zijn moeder wikkelde hij in een deken en stak hij in de kofferbak van zijn wagen, een witte Renault Clio. Zijn zus was getuige van de moord en sloeg alarm. De vader merkte pas later op dat zijn zoon en vrouw met de wagen weg waren en ging zoeken in het ziekenhuis, zonder resultaat.

De man werd meteen internationaal geseind en werd iets later gearresteerd in het Franse Villeneuve d’Asq. Volgens de Franse krant La voix du Nord zouden verschillende getuigen een lijk in de wagen opgemerkt hebben. De pompiers werden gealarmeerd en troffen de verwarde man en het dode lichaam van de vrouw in de kofferbak aan. De man werd onmiddellijk gearresteerd. Nu verblijft hij nog in Frankrijk, de Belgische autoriteiten hebben al om zijn uitlevering gevraagd.

De eerste vaststellingen van de woonst werden intussen al gedaan. Meer info later.