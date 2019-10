GSM-mast van 25 meter in Kooigem

In Kooigem bij Kortrijk staat een GSM-mast van 25 meter hoog, bijna zo hoog als de kerktoren. Enkele inwoners vinden het alvast geen mooi zicht.

Telecomoperator Orange laat weten dat de pyloon zo hoog moet zijn om voor een goede gsm-ontvangst te zorgen. De stad begrijpt dat de impact groot is voor Kooigem en onderzoekt of de procedure rond de vergunningsaanvraag wel juist verlopen is.