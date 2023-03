Guillaume David vierde op prestigieuze bakkerswedstrijd in Japan

Guillaume David werkt mee in de zaak van zijn vader, bakkerij De Cock, in het centrum van Oostende. Begin maart trok hij naar Japan om er deel te nemen aan de internationale wedstrijd Le Mondial Du Pain.

“We zijn in totaal twee weken in Tokio geweest,”zegt Guillaume. “We hebben één week Tokio bezocht, ook de bakkerijen natuurlijk. En dan was er natuurlijk die volle week focus op de wedstrijd."

Onvergetelijk

Daar viel Guillaume trouwens net naast het podium: hij moest vrede nemen met een vierde plek. Maar het was zonder meer een onvergetelijke ervaring: Guillaume heeft er zijn vaardigheden en creativiteit kunnen tonen aan de allerbeste bakkers uit de hele wereld.