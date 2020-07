Guldensporenstadion én Tineke op Monopoly

Na een erg spannende tweestrijd (meer dan 18.000 stemmen op een week tijd) haalde het Guldensporenstadion het laatste resterende vakje binnen op de Monopoly-editie van Kortrijk. Omdat het verschil met Tineke van Heule zo miniem was, krijgt ook Tineke haar plaats.

Vorige week werd aangekondigd dat Kortrijk een eigen versie van het wereldberoemde bordspel Monopoly krijgt. Een uiterst gelimiteerde uitgave die pleinen, straten en gebouwen uit de stad zal bevatten. Ook de Kans- en Algemeen Fonds-kaartjes zullen in een Kortrijks jasje worden gegoten. Één vakje van het Monopolybord werd nog niet ingevuld. De inwoner kreeg de kans om zijn favoriet te kiezen uit een 10-tal opties. Die stemronde is afgelopen sinds vannacht en de stemmen zijn geteld.

Tineke en het Guldensporenstadion nek aan nek

Uiteindelijk werden er meer dan 18.000 stemmen verzameld in een week tijd. Het was al na de eerste stemdag duidelijk dat het een tweestrijd zou worden tussen de Tinekesfeesten en het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. Na verschillende oproepen om te stemmen van zowel de Tinekesfeesten als KV Kortrijk werd er een paar keer van leidersplaats gewisseld.

Het Guldensporenstadion van KVK won uiteindelijk met het kleinste verschil van de Tinekesfeesten in Heule. Gezien het minieme verschil en de enorme strijdlust van de Tinekesfeesten (en hun achterban) hebben de makers beslist om ook Tineke van Heule een vakje te geven op het Monopoly spelbord.

Samen 75% van de stemmen

Samen zijn het Guldensporenstadion KV Kortrijk en de Tinekesfeesten goed voor zo’n driekwart van alle stemmen. De eerste achtervolger op ruime achterstand is Parc Saint-Georges met net geen 10% van de stemmen. Op de vierde plaats vinden we de Sinksenfeesten en het Marktplein van Kooigem sluit de top vijf. De Kortrijkse Monopoly-editie zal eind dit jaar, met de feestdagen, ter beschikking zijn in onder meer de warenhuizen van de Delhaizeketen.