Gulle Amerikaan schenkt waardevol Memling-schilderij

Het paneel is een schenking van een gulle Amerikaanse kunstliefhebber. De Koning Boudewijn Stichting regelde alle praktische zaken om het schilderij naar Brugge te krijgen. Het werk is straks te zien in de tentoonstelling ‘Memling Now’ rond Hans Memling in de actuele kunst.

Uitzonderlijke schenking

De collectie van de Brugse Musea wordt regelmatig uitgebreid maar het gebeurt niet elke dag dat er een werk van dit kaliber bij komt. Het paneel met een afbeelding van een Spaanse vooraanstaande man, dat deel uitmaakte van een drieluik, wordt toegeschreven aan de Brugse vijftiende eeuwse schilder Hans Memling.

Till-Holger Borchert van Musea Brugge: "Er zijn bepaalde aspecten aan dit landschap die gewoonlijk bij Memling terug te vinden zijn. Het vloerpatroon dat we zien, komt op verschillende vroegere werken van Memling voor. Het stichtersportret lijkt ook heel sterk op het portretten die hij geschilderd heeft op ‘Het Laatste Oordeel’ in Gdansk. Er is wel een hoge waarschijnlijkheid dat het Memling is."

Amerikaan vaak in Brugge

Het werk was eigendom van een Amerikaanse kunstverzamelaar, die vaak naar Brugge kwam en het schilderij aan de stad wilde schenken, nu hij een dagje ouder wordt. De Koning Boudewijn Stichting maakte dat mogelijk. Want er komt heel wat kijken bij een gift over de landsgrenzen heen.

"Het is ook heel bijzonder, want we denken dat er misschien nog twee of drie Memlings in privéhanden zijn, die ooit nog kunnen bewegen. Alle andere zijn in Musea. Die zullen nooit meer thuis kunnen komen. Dit is één van de laatste die we nog naar Brugge kunnen halen en we zijn enorm blij dat dat gelukt is".

Het portret is vanaf volgende week te bewonderen op de expo ‘Memling Now’ en wordt daarna permanent tentoongesteld in het Sint-Janshospitaal, dat nu zeven werken telt van de Vlaamse primitief Hans Memling.