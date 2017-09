Gunstig advies voor aanleg Cathemgoed

Het gebied is circa 30 hectare groot en moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en de haven van Zeebrugge. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om die buffering te realiseren. De overige 20 hectare blijft landbouwgrond. In het ontwerp komt een parkzone langs de Zwaanhofstraat. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote, een middeleeuwse heuvel die als toevluchtsoord diende voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit, een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd. Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat.

Rust in de wijk

In het advies aan Ruimte Vlaanderen vraagt de stad Brugge om de doorgang tussen het Cathemgoed en de wijk het Bossiersgoed te voorzien van een fietssluis om zo gemotoriseerd verkeer te vermijden en ervoor te zorgen dat fietsers niet te snel kunnen rijden zodat de rust in de wijk gevrijwaard wordt. "Een andere voorgestelde voorwaarde is de inplanting van fietsenstallingen op welgekozen locaties in het Cathemgoed”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.