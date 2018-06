Guy uit Geluwe is Homo Universalis

100 dagen lang moesten precies 100 kandidaten zich bewijzen tijdens tal van opdrachten. Vanavond vond de finale plaats tussen de twee overgebleven kandidaten Guy (47) uit Geluwe en Ken (30) uit Pellenberg. De twee kregen de opdracht om een estafette af te werken. Daarbij moesten ze onder meer een espadrille in een rubberbootje mikken, een badhanddoek op een lege ligstoel leggen en een paar exotische maaltijden benoemen.

Vakanties

Na een moeizame start won Guy met grote voorsprong de race. Hij mag zich, na 100 dagen zwoegen, dé homo universalis noemen en kan daarbovenop genieten van een jaar gratis vakanties. Welke vakantiebestemmingen Guy nu gaat opzoeken, weet hij nog niet. “Eerst laten mijn familie en ik de winst wat bezinken. We hadden er eigenlijk nog niet over gepraat vóór de laatste opdracht. We denken nu elk eens na wat voor soort reis we graag maken, en dan spreken we samen af waarheen."