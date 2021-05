Guy Vloebergh intendant voor Ventilusproject

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir heeft Guy Vloebergh aangesteld als intendant voor het Ventilusdossier. Het gaat over de geplande hoogspanningsverbinding Ventilus, dat de voorbije maanden flink wat tegenwind kreeg in West-Vlaanderen.

Het is een project van Elia dat de hoogspanningsverbiding Ventilus, die zorgt voor netversterking en de elektriciteit opgewekt door toekomstige windparken op zee naar het binnenland moet transporteren, plant. De hoogspanningsverbinding krijgt heel wat kritiek en dus schakelt minister Demir Vloebergh in om als neutraal figuur in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid on overleg te gaan met alle betrokken partijen.

De Vlaamse regering kiest Vloebergh om alle openstaande vragen helder te beantwoorden omwille van zijn 35-jarige ervaring in het regisseren van complexe planningsprocessen. Vorig jaar was hij ook al even begeleider van de werkgroepen met verschillende betrokken stakeholders rond de technologie voor het project.

De nood aan een versterking en verdere ontwikkeling van het elektriciteitssysteem in West-Vlaanderen wordt door weinigen in twijfel getrokken, net als de nood aan het aan land brengen van de toekomstige windenergie op de Noordzee. “Hoe en waar het Ventilusproject exact invulling kan geven aan die doelstellingen en welk flankerend beleid daar tegenover moet staan, daar is minder eensgezindheid over”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De weerstand is nu vooral geconcentreerd in Zedelgem en de gemeenten langs de E403 in de zoekzones die werden opgenomen in de startnota, waar eventueel een nieuwe hoogspanningslijn zou komen. Op basis van de inspraakreacties in de procedure kunnen er nog andere mogelijke tracés bijkomen. Door de aard van de procedure zal het aantal betrokken gemeenten en inwoners dus nog toenemen alvorens er een gemotiveerde keuze kan gemaakt worden. Onder meer burgemeesters van Brugge, Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde stellen zich samen negatief op tegenover de voorlopige plannen van Elia. Zelf zakte Demir enige tijd geleden af naar Zedelgem om te praten met buurtbewoners én had ze overleg met burgerbewegingen en initiatiefnemer Elia.

Hoewel de federale regering bevoegd is voor de offshore windmolenparken, zijn de vergunningen die nodig zijn om de stroom op het land te krijgen een exclusieve Vlaamse bevoegdheid. Verschillende federale ministers verkondigden dat de Vlaamse regering de vergunning simpelweg snel moet afleveren. “Maar zo werkt het niet”, zegt Demir. “Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er nog veel te veel vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Daar mag niet te snel overeen gegaan worden. Er is ook een grote ongerustheid over de gezondheid en de gebruikte technologie. De taal en de boodschappen die door experten en sommige stakeholders hierrond gehanteerd worden, zijn ook niet altijd begrijpelijk voor iedereen.”

Daarom kondigde de minister eerder al aan dat ze een intendant zou aanstellen. Ze is van mening dat geen verdere stappen mogelijk zijn in het dossier zonder extra overleg om het vertrouwen te (her)winnen. Bovendien moeten er heldere antwoorden komen op alle concrete vragen van de lokale besturen en te formuleren en informatie op een transparante, heldere manier tot bij elke betrokken burger of stakeholder te brengen. De intendant opereert onafhankelijk en krijgt van de Vlaamse regering het mandaat om tijdens een (verlengbare) aanstelling van 6 maanden het Ventilus-project terug op de rails te krijgen en te bemiddelen tot een voorkeurstracé. De intendant staat in voortdurende dialoog met de bevoegde minister Zuhal Demir.

Guy Vloebergh heeft meer dan 35 jaar ervaring als en is sinds 1984 werkzaam op verschillende beleidsniveaus (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk). Daarnaast is Guy docent voor de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, lid van de onderwijscommissie en van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de UAntwerpen. Guy Vloebergh was stichtend voorzitter van de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning) en Vice President and Treasurer van ISOCARP (International Society of City and Regional Planners).

Door zijn jarenlange ervaring is hij perfect op de hoogte van het inzetbare instrumentarium in complexe planningsprocessen en heeft hij een goede kennis van procesarchitectuur, het betrekken van stakeholders en het creëren van draagvlak ter voorbereiding van de besluitvorming. Zo was Vloebergh van 2009 tot 2020 grensmanager van het grensoverschrijdende strategisch project Albertknoop (Maastricht - Lanaken) en was hij nauw betrokken bij het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone, het nieuwe Ontwikkelingsplan voor de Antwerpse Haven en het complex project extra containercapaciteit Antwerpen.

“Een versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net als hernieuwbare energie dat is. Maar dat wil niet zeggen dat er voorbijgegaan moet worden aan de, vaak terechte, bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. Guy Vloebergh krijgt de opdracht de bezorgdheden te capteren, zorgen dat ermee rekening wordt gehouden in de procedure en bovenal ervoor te zorgen dat iedereen concrete antwoorden krijgt op zijn of haar vragen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten”, besluit Demir.