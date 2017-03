"Gyselbrecht betaalde voor kasteelmoord"

Nog voor de moord zou Serry, een goede vriend van dokter Gyselbrecht, "twee enveloppen" naar Anton Van Bommel hebben gebracht, zo schrijft Het Laatste Nieuws vandaag. Van Bommel is de al overleden Nederlander die de moord op Stijn Saelens uitvoerde. Volgens Serry ging het om "beperkte bedragen", twee keer ongeveer 5.000 euro.

Serry laat er geen twijfel over bestaan: het geld was afkomstig uit de zwarte kas van dokter Gyselbrecht. De enveloppen met de voorschotten waren nodig om Van Bommel over de streep te trekken. Op 31 januari 2012 pleegde de Nederlander, die toen al terminaal ziek was, samen met zijn neef de moord op Saelens. Die neef heeft eerder al verklaard dat er ook na de moord nog eens "meer dan 20.000 euro" zou betaald zijn. De prijs van de moord zou dus in totaal ongeveer 30.000 euro zijn geweest.



De verklaringen over de betalingen vooraf, zijn geen goed nieuws voor Gyselbrecht, de hoofdverdachte in de kasteelmoord. De dokter blijft volhouden dat hij enkel aan Serry gevraagd heeft om Saelens "een lesje te leren". Volgende week start voor de correctionele rechtbank van Brugge het proces over de kasteelmoord.