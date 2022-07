Haalbaarheid van confederalisme is een politieke leugen, zegt Van Grieken

Het confederalisme is de grootste politieke leugen van de afgelopen tien jaar. Dat heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gezegd tijdens de Sporenviering in Brugge, het feest van de partij voor de Vlaams feestdag op 11 juli.

Van Grieken is in zijn toespraak heel streng voor de N-VA, die steeft naar een confederaal systeem. "Er is in de verste verte geen tweederdemeerderheid te vinden voor het confederalisme van De Wever. Niet bij de Waalse liberalen van Bouchez en niet bij de Vlaamse liberalen van Lachaert. Er is geen confederale wil bij de socialisten van Rousseau en zelfs niet meer met de Waalse socialisten van Magnette die recent publiekelijk de N-VA-piste afschoot", aldus de VB-voorzitter.

Hij roept Vlaams minister-president Jan Jambon dan ook op om het geweer van schouder te veranderen. "Nu de PS het confederalisme heeft afgeschoten, kies samen met het Vlaams Belang voor een eenzijdige soevereiniteitsverklaring in 2024 zodat we kunnen werk maken van een ordelijke boedelscheiding. Samen kunnen we eindelijk de Vlamingen geven wat ze willen: een rechts en Vlaams beleid", klinkt het.

Wanneer er een V-meerderheid zou zijn in 2024 (een meerderheid met N-VA en VB, red.), "dan mag dat geen hefboom zijn om België te redden zoals Jan Jambon voorstelt. Dan mag dat geen middel zijn om zo snel mogelijk N-VA'ers ministers te maken in een door de PS gedomineerde regering", zegt Van Grieken. "Wanneer er in 2024 een V-meerderheid zou zijn, dan moet die dienen om België te ontmantelen. (...) Want enkel in een onafhankelijk Vlaanderen kunnen terug baas worden over onze eigen grenzen, kunnen we onze koopkracht versterken en kunnen we Vlaanderen Vlaams houden."