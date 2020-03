Haarcosmeticabedrijf schakelt over naar desinfecterende handgel

Door de Coronacrisis is er een tekort aan desinfecterende gel in ziekenhuizen en apotheken. Daarom vroeg het bedrijf een afwijking van de gewone procedure aan om dat soort gels te maken. De productie is omgebouwd en Carin Haircosmetics zet zelfs extra personeel in. Het zal vooral leveren aan lokale apotheken, het begeleidingshuis De Brem en AZ Damiaan in Oostende.

CEO Wouter Laleman: "De vraag naar desinfecterende handgels is gigantisch. Onze productiecapaciteit is voldoende maar gedenatureerde alcohol is schaars. De productie is gegarandeerd voor de volgende 2 weken, daarna zijn we afhankelijk van de bevoorrading. We doen hiermee ook een oproep naar leveranciers van gedenatureerde alcohol."