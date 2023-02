"Had moeten stoppen met koersen in 2002": Museeuw openhartig in 'Preus Lik 30'

"Ik had moeten stoppen met koersen in 2002 toen ik de derde keer Parijs-Roubaix won". Dat zegt oud-renner Johan Museeuw in een nieuwe aflevering van ons verjaardagsshow 'Preus Lik 30', die we woensdagavond uitzenden.

We zitten dan in Bavikhove, in café Chasse Patate, met twee absolute toppers uit de West-Vlaamse sportgeschiedenis: ex-wielrenner Johan Museeuw en oud-voorzitter van Club Brugge Michel D'Hooghe.

"Fiets aan de haak: daarmee zat ik 50 kilometer lang in mijn hoofd"

2002. Johan Museeuw, dan al 36, maakt van een Parijs-Roubaix in heroïsche omstandigheden een onvergetelijk moment. Op de vélodroom pakt hij zijn derde kassei. Drie keer de Ronde, drie keer Roubaix, tien wereldbekers. Hij had die dag iets anders moeten doen, vindt hij nu.

Johan Museeuw: "Ik had ik die dag moeten stoppen, dat ging het mooiste geweest zijn. Ja had, had... Ik durf dat nu... Uit grond van wat er allemaal in mijn leven gebeurd is... Ik had die dag beter gestopt, inderdaad. Dat was ook...

Ik heb zo vijftig kilometers gereden hé, in het idee: ik ga symbolisch die fiets aan de haak hangen. Terwijl je de koers aan het rijden was? Ja, ik reed drie en een halve minuut voor hé. Ik kon veel nadenken..."

"Ongeval Sterchele zwarste dag uit carrière"

Michel D'Hooghe is al zijn hele leven een fiere Bruggeling. Als bondvoorzitter haalde hij Euro 2000 naar zijn stad. Als Clubvoorzitter pakte hij twee titels. Toch is ook zijn zwartste dag blauw-zwart. Met het overlijden van François Sterchele.

Michel D'Hooghe: "Dit was de donkerste dag van mijn carrière. Dat was zo'n charmante man. Dat was een James Deanfiguur. Die ik zeer goed gekend heb. Die ik bewonderd heb. En ik zal nooit die dag vergeten. Om 5u30 's morgens krijg ik telefoon thuis, een reporter van de radio. "Mijnheer D'Hooghe, kunt u reageren op het overlijden van François Sterchele?" Ik wist niet waar ik het had hé..."

Wanneer op tv?

Alleen maar gesprekken met mooie gasten, want ook Karl Vannieuwkerke komt langs. Preus lik 30: woensdag om 21u en om 23u. En herhaling op donderdag en vrijdag, telkens om 17u.