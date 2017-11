Op de A10 richting Oostende in Oudenburg hebben verschillende bestuurders zich vanochtend laten vangen door het natte wegdek. De snelweg was daardoor een tijdje afgesloten.

Door een hagelbui was de rijweg bijzonder glad, een aantal auto's zijn in de vangrail beland. Er vielen ook een aantal lichtgewonden, ook in de andere richting, waar een kijkfile ontstond. De snelweg moest een tijdje dicht, maar sinds een uur of één zijn alle problemen opgelost.