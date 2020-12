Hagelbui zorgt voor slippartijen op E40

Door de strenge maatregelen was het vrij rustig op de weg. Toch kwamen verschillende wagens in de problemen door wat lokale hagelbuien. Een eerste reeks slippers gebeurde ter hoogte van de oprit van de E40 in Oostkamp. Een vijftal wagens verloren de controle over hun stuur. Eén wagen belandde in de gracht, terwijl twee anderen aan de overkant brokken maakten.

Tussen Loppem en Jabbeke, ook op de E40, kregen we ongeveer hetzelfde scenario. Drie wagens gingen aan het slippen, twee richting kust en eentje aan de overzijde. Daar vielen twee gewonden, waaronder een kind. Voor de rest vielen er geen gewonden.